Volleybalwedstrijd in de VS breekt recordaantal toeschouwers van FC Barcelona in vrouwensport

Voor het duel tussen de Huskers en Omaha, dat de thuisploeg in drie sets won, daagden liefst 92.003 toeschouwers op in het Memorial Stadium van de Universiteit van Nebraska. Daarmee werd het vorige record van 22 april 2022 van de tabellen geveegd. Toen was Nou Camp in Barcelona gevuld met 91.648 toeschouwers voor de halve finales van de Champions League tussen FC Barcelona en Wolfsburg.

Het vorige record voor een vrouwensportwedstrijd op Amerikaanse bodem dateerde al van 10 juli 1999. Toen woonden 90.185 toeschouwers in de Rose Bowl in Pasadena de finale van het WK bij tussen de Verenigde Staten en China.