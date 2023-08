Sportoase Montaignehof organiseert eigen mini-triatlon om 5de verjaardag te vieren

“Het idee is eigenlijk ontstaan vanuit ons zwemclubje”, vertelt Peter Van Loo. “Enkelen van ons deden in het verleden al eens mee aan een triatlon. Nu wilden we graag zelf een mini-triatlon organiseren, maar dan in en rond het de Sportoase. Hier hoef je geen heroïsche ironman te zijn. Ook beginners konden hier kennismaken met deze discipline. Deelnemen kon van 15 tot 90 jaar.”

De start werd gegeven met 15 baantjes zwemmen — © RR

Een 30-tal deelnemers trok de sportkleren aan. “Het was de eerste keer dat we dit organiseerden, maar de sprint-triatlon zal zeker ook tijdens de winter een vervolg krijgen”, zegt centrummanager Jan Verstrepen. Na 500 meter zwemmen in het zwembad werd er buiten op het grasveld op de spinningfiets geklommen om 10 kilometer stevig in de pedalen te gaan. Daarna werd er rond het sportterrein 5 kilometer gelopen. “Het was best inspannend”, zegt deelnemer Patrick. “Ik was hier samen met mijn echtgenote Wendy. Vroeger hebben we veel gesport, maar echt getraind zijn we momenteel niet. Het lopen is toch best afzien.”(joge)