Pierre Vanderheyden wordt nieuwe voorzitter van het College van procureurs-generaal

Op 1 september 2023 neemt procureur-generaal Pierre Vanderheyden van Luik de fakkel over van Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal van Antwerpen, als voorzitter van het College van procureurs-generaal en van het College van het openbaar ministerie, voor het gerechtelijk jaar 2023-2024. Dat laat het College van procureurs-generaal weten.

De vijf procureurs-generaal bij de hoven van beroep vormen het College van procureurs-generaal. De federale procureur kan deelnemen aan de vergaderingen van het College. Het College van procureurs-generaal is het hoogste orgaan binnen het openbaar ministerie. Elke procureur-generaal is om de beurt (jaarlijks) voorzitter van het College van procureurs-generaal. De voorzitter van het College van procureurs-generaal is ook voorzitter van het College van het openbaar ministerie.

Het College van het openbaar ministerie bestaat naast de vijf procureurs-generaal uit de federale procureur, drie leden van de Raad van procureurs des Konings en een lid van de Raad van arbeidsauditeurs, alsook twee leden van de Raad van hoofdsecretarissen. Samen buigen zij zich over alle aangelegenheden die het goed beheer van het openbaar ministerie aanbelangen. Voor de uitvoering van hun opdrachten vergaderen het College van procureurs-generaal en het College van het openbaar ministerie wekelijks.