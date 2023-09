Bartek Konitz ruilde Pelt in voor Hubo Handbal. — © Raymond Lemmens

Zaterdag gaat de zestiende editie van de BENE-League van start. Achilles Bocholt verdedigt zijn titel en is opnieuw heel ambitieus. Hubo Handbal en Pelt leggen de lat eveneens hoog. Izegem is de Belgische nieuwkomer, Houten debuteert aan Nederlandse kant. Een vooruitblik in vijf punten.