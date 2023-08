Sint-Truiden

Vanaf 1 september schakelt de stad Sint-Truiden over naar een systeem met nieuwe betaalautomaten waarbij je enkel nog kan betalen met je bankkaart, via sms of via een app. Ook bewonerskaarten en de gratis kwartierparkeerkaarten worden gedigitaliseerd. Parkeerwachters zullen de voertuigen aan de hand van nummerplaatherkenning controleren. De automaten met muntjes verdwijnen volledig uit het straatbeeld.