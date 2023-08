US OPEN. Verliezend finalist van vorig jaar Casper Ruud vliegt er verrassend al uit in tweede ronde, Caroline Wozniacki klopt Kvitova

In de tweede ronde op Flushing Meadows in New York ging het vijfde reekshoofd er op de Grandstand in vijf sets uit tegen de Chinees Zhizhen Zhang (ATP 67): 6-4, 5-7, 6-2, 0-6 en 6-2, na 3 uur en 19 minuten. In de volgende ronde wacht voor hem een duel met de Australiër Rinky Hijikata (ATP 110). De winnaar daarvan mag naar de achtste finales.

De 24-jarige Ruud verloor vorig jaar in New York de finale van de Spanjaard Carlos Alcaraz, die toen zijn eerste grandslamtoernooi won. Eerder dit jaar stootte de Noorse gravelspecialist ook al door tot de finale van Roland Garros, maar op de Australian Open en Wimbledon ging hij er telkens in de tweede ronde uit. Op hardcourt slaagde hij er dit seizoen niet in twee wedstrijden op rij te winnen.

Tsitsipas. — © AP

Ook voor Stefanos Tsitsipas (ATP 7) kwam er vroegtijdig een einde aan het toernooi. De Griek, die op Flushing Meadows nog nooit voorbij de derde ronde geraakte, ging deze keer in de tweede ronde onderuit tegen de Zwitser Dominic Stricker (ATP 128): 7-5, 6-7 (2/7), 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) en 6-3 na liefst 4 uur en 4 minuten.

Recordjager Novak Djokovic (ATP 2) ondervond weinig hinder van de Spanjaard Bernabe Zapata (ATP 76): 6-4, 6-1, 6-1. “Ik startte niet goed aan de wedstrijd omdat ik last had van de hitte en de vochtigheid”, vertelde de Serviër na afloop. “Pas toen er duisternis op de courts kwam, voelde ik me beter. In de tweede en derde set wist ik mijn niveau dan ook op te krikken, maar ik kan nog beter.”

Wozniacki klopt bij comeback Kvitova

Bij de vrouwen wist voormalig nummer een van de wereld Caroline Wozniacki (WTA 623) zich te plaatsen voor de derde ronde. In de tweede ronde op het Amerikaanse hardcourt haalde de Deense het in twee sets van het Tsjechische elfde reekshoofd Petra Kvitova (WTA 11), die in New York nog nooit verder dan de kwartfinales geraakte: 7-5 en 7-6 (7/5) na 2 uur en 8 minuten. In de derde ronde wacht de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 433), drie jaar geleden nog halvefinaliste in New York.

© AFP

De 33-jarige Wozniacki is met een wildcard voor het eerst weer van de partij sinds haar pensioen na de Australian Open van 2020. Twee jaar eerder won de Deense in Melbourne haar enige grandslamtoernooi. Eind 2018 maakte ze bekend dat ze met reumatoïde artritis sukkelde. In juni 2021 werd ze voor de eerste keer mama, waarna ze in oktober vorig jaar een tweede kindje mocht verwelkomen.

Wozniacki stond tussen oktober 2010 en februari 2018 in totaal 71 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst. Ze won dertig toernooien, waaronder de Masters in 2017. Daarnaast verloor ze ook nog eens 25 finales, waaronder twee keer op de US Open (2009 en 2014). In juni kondigde de voormalige nummer een haar comeback aan. Ze neemt voor de veertiende keer deel aan de US Open.

Coco Gauff. — © Getty Images via AFP

Het Amerikaanse zesde reekshoofd Coco Gauff (WTA 6) bleek dan weer de sterkste in het tienerduel tegen de Russin Mirra Andreeva (WTA 63), amper zestien jaar oud: 6-3 en 6-2. Voor een plaats in de achtste finales neemt Gauff het eerstdaags op tegen onze landgenote Elise Mertens (WTA 32), die de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 34) uit het toernooi kegelde.