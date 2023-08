GEMEENTERAAD. Derde keer, goede keer voor verkoop OCMW-gronden in Heers?

Heers

Meerderheid: VLDumont (11)

Oppositie: CD&V (3), N-VA (2), Hecht (2), Onafhankelijke (1)

Klacht: Bij het begin van de zitting nam de raad kennis van de beslissing van de gouverneur over de klacht die de oppositie had ingediend tegen de verkoop van OCMW-gronden. Eerder floot de gouverneur de gemeente nog twee keer terug, maar nu ziet hij geen reden om op te treden tegen de bestreden gemeenteraadsbeslissing. Oppositieraadslid Gerald Kindermans (CD&V) ging deels akkoord met de visie van de gouverneur. “Voor de derde keer herhaalt hij dat de principes van mededinging en transparantie moeten gegarandeerd worden. We zitten nu wel in de situatie dat de pachter zijn grond zou kunnen kwijtraken als iemand anders ook geïnteresseerd is in de grond. Wat de gouverneur wel fout doet, is dat hij een beoordeling doet op basis van een stappenplan dat niet aan de gemeenteraad ter kennis is gebracht.” Nadien mondde de discussie snel uit in een partijtje moddergooien, waarna raadsvoorzitter Carina Volont (VLDumont) de zitting tijdelijk schorste om de gemoederen weer te bedaren.

Erosiebestrijding: Langs de Vredestraat in het centrum komt er een wachtbekken achter het nieuwe woonproject. “Bij zware regenval worden de water- en modderstromen van de hoger gelegen velden dan afgeleid naar dit wachtbekken”, zei burgemeester Kristof Pirard (VLDumont). “Hier wordt het water gekanaliseerd in een vertraagde afloop die doorloopt naar een wadi. Van hieruit zal het overtollige water later via buizen onder de Steenweg naar een nieuw bufferbekken in het midden van de Finse piste geleid worden.”

Reglement: De raad gaf groen licht voor een aanpassing van het reglement voor de subsidiëring van het plaatselijk sociaal-cultureel werk. “We vinden het belangrijk dat lokale verenigingen elkaar regelmatig ontmoeten”, aldus schepen van Cultuur Anneleen Vanherck (VLDumont). “Dit om te weten wat er leeft en speelt in onze verenigingen, maar ook om de continuïteit van de verenigingen te monitoren. De erkenning van plaatselijke organisatie kan nu door het college ingetrokken worden als de organisatie op drie opeenvolgende algemene vergaderingen van de cultuurraad afwezig is. Zo hebben we een stok achter de deur om hun subsidie te rechtvaardigen. Wij willen hiermee de lokale verenigingen aanmoedigen om actief deel te nemen aan het Heerse verenigingsleven.”