GEMEENTERAAD. Lummense oppositie over nieuw gemeenteplein: “Het centrum is niet alleen van de horeca”

Lummen

Meerderheid: cd&v (11), N-VA (3)

Oppositie: Vooruit (4), Groen + onafhankelijken (4), Open Vld (1)

Johan Quintens: Bij de start van de gemeenteraad zat enkel Johan Quintens (cd&v) op de publieksbanken. Omdat Axel Geerts na studies in Madrid opnieuw zijn mandaat opnam, moest plaatsvervanger Quintens zijn zitje afstaan. Maar omdat Betty Luyten tijdens de vorige gemeenteraad van 26 juni haar ontslag had ingediend, kwam er weer een plaats vrij. Eerste opvolger Kristof Mols kon het mandaat niet opnemen omdat hij niet meer in Lummen woont, opvolgers Guy Vaes, Maarten Vanoppen en Monique Claes wensten niet te zetelen. De volgende in de rij die in aanmerking kwam was Johan Quintens en hij legde opnieuw de eed af als gemeenteraadslid.

Gemeenteplein: Schepen van Economie Rita Moors (N-VA) gaf net als in juni een toelichting over de herinrichting en verfraaiing van het Gemeenteplein. “Het aandeel van de gemeente is 260.000 euro, de tussenkomst van Fluvius ramen we op 57.000 euro. Het bestek werd al in juni door de gemeenteraad goedgekeurd, maar omdat Fluvius een aantal wijzigingen uitvoerde wordt dat bestek ingetrokken”, vertelde schepen Moors. Peter Aerts (Groen) zag een aantal positieve punten. “Maar er is een gebrek aan totaalvisie. Teveel verharding op het Gemeenteplein, een motorenparking vlak naast de terrassen zal voor overlast zorgen. Een stuk van onze kiosk verdwijnt onder beton en een deel van de balustrade verdwijnt zodat het authentieke uitzicht verdwijnt”, zei Aerts. Stefan Coenen (Onafhankelijk) voegde daaraan toe dat de auto best uit het centrum gehouden werd. “Dan wandelen de mensen naar het plein en intussen passeren ze langs de etalages en je krijgt meer beleving. Het wegmoffelen van de kiosk is zonde van het geld en Lummen-centrum is van ons allemaal, niet alleen van de horeca”, besloot Coenen.