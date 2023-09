Achel VV is de titelfavoriet en er zijn dit seizoen geen zwakke broertjes in de reeks. Dat is de conclusie van onze ‘watcher’ van eerste provinciale voor de start van het nieuwe seizoen. Hij ziet in Turkse Rangers, Bree-Beek, KVK Beringen en mogelijk ook Park de belangrijkste titelconcurrenten van Achel. Onze prognose.