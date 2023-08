Vijftien doden bij brand in textielfabriek in de Filipijnen

Minstens vijftien mensen zijn omgekomen bij een brand in een gebouw van twee verdiepingen in de Filipijnen. Drie andere bewoners ontsnapten aan de brand in Quezon City door uit ramen op de bovenverdieping te klimmen. In het gebouw waren woningen en een textielfabriek gevestigd.

De brand brak donderdagochtend vroeg uit in het gebouw. De autoriteiten zullen nagaan of er in het gebouw wel een textielfabriek gevestigd mocht zijn. “De slachtoffers zaten vast in het huis”, aldus regionaal directeur Nahum Tarroza van het bureau voor brandbeveiliging. Het vuur had de uitgangen geblokkeerd. Brandweerlieden slaagden er pas na ongeveer twee en een half uur in om de vlammen te doven. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Quezon City is de dichtstbevolkte stad van de Filipijnen.