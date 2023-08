Dermagne pleit voor legalisering cannabis

PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne pleit er donderdag in een interview in De Morgen voor cannabis te legaliseren. “Cannabis verbieden helpt ons niet vooruit. Een legalisering is een kwestie van gezond verstand”, aldus de socialist.

“Als we het over het drugsprobleem in België hebben, dringt zich een ingrijpende hervorming op: we moeten de legalisering van cannabis overwegen”, zegt Dermagne. Hij verwijst daarvoor naar onze buurlanden. “In drie van de vier is dit vandaag al gebeurd. In Nederland, Luxemburg en sinds kort Duitsland is het zo. Volgens mij heeft het geen zin meer om aan onze politie te blijven vragen om eindeloos cannabisgebruikers te vervolgen en in de cel te stoppen. Die repressie werkt niet.”

“Simpelweg cannabisgebruik depenaliseren heeft volgens mij geen zin”, aldus de socialist. “We moeten legaliseren om de teelt en de verkoop te kunnen organiseren. Om er ook inkomsten voor de staat uit te halen.” De PS-vicepremier wijst erop dat de universiteit van Düsseldorf de winst van een legalisering voor de Duitse overheid geschat heeft op 4,7 miljard euro per jaar. “In België zou je uitkomen rond 660 miljoen per jaar, onder meer via accijnzen zoals op alcohol en tabak. Geld dat kan dienen voor de politie, justitie en preventie.”

“Absoluut niet promoten”

Dermagne voegt er aan toe dat hij cannabis “niet onschuldig vindt”. “Ik ben gevoelig voor het gezondheidsprobleem dat cannabis stelt (...) Het gaat er hier niet om dat we cannabis willen promoten. Absoluut niet. Maar je moet wel realist zijn: cannabis is alomtegenwoordig en het is sociaal geaccepteerd. Je kan op geen zomerfestival komen zonder een joint te ruiken.”

“Cannabis verbieden helpt ons niet vooruit”, zegt Dermagne nog. “Een legalisering is een kwestie van gezond verstand. Het zou ons toelaten om gebruikers beter te begeleiden, om de verkoop aan minderjarigen te verbieden, om een belangrijke inkomstenbron van het misdaadmilieu – onder wie terroristen – over te nemen én om de politie zich te laten toeleggen op grotere problemen.”