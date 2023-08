Burnley en Everton stoten door in League Cup

© Action Images via Reuters

Nottingham Forrest en Burnley leken doelpuntloos op penalty’s af te stevenen, tot Zeki Amdouni (90.) de kwalificatie voor het elftal van coach Vincent Kompany nog binnen de reguliere speeltijd in veiligheid bracht: 0-1. Ameen Al Dakhil verving in de 35e minuut Vitinho in het bezoekende kamp. Orel Mangala ontbrak geblesseerd bij de gastheer.

Iets later op de avond had het geplaagde Everton, met basisspeler Amadou Onana, zijn handen vol met vierdeklasser Doncaster Rovers. Halfweg keek het tegen een 1-0 achterstand aan, maar na de rust boog het die scheve situatie nog om in een 1-2 overwinning.