REACTIES. Antwerp-jonkie Arthur Vermeeren glundert na Champions League-kwalificatie: “Nu gaan we toch wel een klein feestje bouwen”

De 18-jarige Arthur Vermeeren mocht het woensdagavond in Athene als eerste komen uitleggen. “We hebben vorig jaar ook vaak zo moeten spelen. We wisten dat we altijd een paar kansjes gingen krijgen als we er als ploeg voor vochten. En we hebben die kansen vandaag fantastisch afgewerkt”, glunderde Vermeeren voor de camera’s van VTM. “Paniek bij de 1-1? Eigenlijk niet. Iedereen bleef er vrij rustig onder omdat we weten dat we defensief sterk staan. We waren er vrij zeker van dat we het konden vasthouden.” Zondag wacht Union in de Belgische competitie, maar aan die wedstrijd wordt er nog even niet gedacht. “Nu gaan we toch eerst een klein feestje bouwen.”

© BELGA

Ook invaller en doelpuntenmaker Gyrano Kerk glunderde. “Het is de hele wedstrijd heel moeilijk geweest, maar dat wisten we op voorhand al. Uiteindelijk hebben we gewoon gedaan wat we moesten doen. Ik hoefde die bal van Balikwisha alleen maar aan te raken, de voorzet was perfect en ik kon hem zo binnentikken. Dus dankjewel Bali. Ik zag iedereen losgaan, samen met de fans vieren, het was een geweldig gevoel. Daarna werd het wel nog even lastig, maar twijfel na die gelijkmaker was er niet. We geloven in onze kwaliteiten. We hebben een jonge groep, maar we hebben vandaag ook weer laten zien dat we zo’n wedstrijd volwassen kunnen uitspelen. In de Champions League is elke wedstrijd mooi, dus welke tegenstanders we loten maakt voor mij niet uit. Als ik echt moet kiezen, doe dan maar een Engelse ploeg.”