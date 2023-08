Drie kerken te koop in Limburg en alle drie in Sint-Truiden. — © Tom Palmaers

Sint-Truiden

Drie kerken staan op dit moment te koop in Limburg. Alle drie uit Sint-Truiden: Engelmanshoven, Ordingen en die van Aalst-bij-Sint-Truiden. “Geschikte herbestemmingen vinden, is niet eenvoudig. Verkoop is dan de laatste optie.”