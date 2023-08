En nu absolute topaffiches: dit zijn de mogelijke tegenstanders van Antwerp in de Champions League

Ze hebben het geflikt. Donderdagavond om 18 uur gaat Antwerp de trommel in voor de loting van de groepsfase van de Champions League. De Great Old is onderverdeeld in pot 4, er wachten sowieso topaffiches. Ter illustratie: een groep met Manchester City (pot 1), Real Madrid (pot 2) en AC Milan (pot 3) is mogelijk. Hieronder een overzicht.

POT 1: Manchester City Sevilla FC Barcelona Napoli Bayern München Paris Saint-Germain Benfica Feyenoord POT 2: Real Madrid Manchester United Inter Borussia Dortmund Atlético Madrid RB Leipzig FC Porto Arsenal POT 3: Shakhtar Donetsk RB Salzburg PSV AC Milan Sporting Braga Lazio Rode Ster Belgrado FC Kopenhagen POT 4: Young Boys Bern Real Sociedad Galatasaray Celtic Newcastle United Union Berlin Antwerp RC Lens

De loting begint vanaf 18 uur en gaat voor het eerst in enkele jaren niet in Nyon maar in Monaco door. Het verloop van de loting is vrij simpel. De acht ploegen in pot 1 worden onderverdeeld in acht groepen, daarna volgen pot 2, 3 en 4. Clubs van hetzelfde land kunnen niet tegen elkaar uitkomen.

De groepsfase van de Champions League begint dit jaar op 19 september. De laatste speeldag van de groepsfase staat gepland op 12 en 13 december. Zoals steeds gaan de eerste twee van elke groep door naar de 1/8e finales. De derde gaat naar de Europa League, voor de laatste is er na Nieuwjaar geen Europees voetbal meer.