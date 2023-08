Met een overtuigende 4-1-zege tegen Hades zette Belisia zijn titelaspiraties in de verf. In een erg genietbare derby kwamen de bezoekers snel op 0-1, maar de thuisploeg zette de achterstand nog vóór de pauze om in een voorsprong. In het slotkwartier scoorde het team van Mirko Licata nog twee keer. “Belisia gaat meedoen voor de prijzen”, zei de bezoekende coach Wim Mennes.