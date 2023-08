US OPEN. Stefanos Tsitsipas laat zich ringeloren door kwalificatiespeler, Djokovic en Swiatek op een drafje door

Het Griekse zevende reekshoofd Stefanos Tsitsipas (ATP 7) heeft woensdag de tweede ronde van de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, niet overleefd. De Zwitserse kwalificatiespeler Dominic Stricker (ATP 128) stak hem na 4 uur en 9 minuten in vijf sets de loef af: 7-5, 6-7 (2/7), 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) en 6-3.

De 21-jarige Stricker kruist in de derde ronde de degens met de Fransman Benjamin Bonzi (ATP 108) of thuisspeler en 28e reekshoofd Christopher Eubanks (ATP 30), die op Wimbledon verrassend de kwartfinales bereikte.

De huidige derde ronde op het New Yorkse hardcourt is de beste prestatie die Stricker ooit neerzette op een Grand Slam.

Tsitsipas geraakte zelf nog nooit verder dan de derde ronde op Flushing Meadows. Vorig jaar ging hij er in de eerste ronde uit. Eerder dit jaar verloor hij nog de finale van de Australian Open.

© Getty Images via AFP

Swiatek ontdoet zich van Saville

De Poolse nummer een van de wereld Iga Swiatek heeft woensdag in haar tweede ronde op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar, opnieuw geen setverlies geleden. De Australische Daria Saville (WTA 322) hing na 1 uur en 35 minuten met 6-3 en 6-4 in de touwen.

In de derde ronde krijgt Swiatek de Sloveense Kaja Juvan (WTA 145) voor de kiezen. Die knikkerde eerder op de dag thuisspeelster Lauren Davis (WTA 50) in drie sets uit het toernooi.

De nog altijd maar 22-jarige Swiatek is de titelverdedigster op het New Yorkse hardcourt. In totaal stak ze al vier Grand Slams op zak, met ook nog drie eindzeges op Roland Garros (2020, 2022, 2023).

Djokovic zonder setverlies in derde ronde

De Serviër Novak Djokovic (ATP 2) heeft zich woensdag op autoritaire wijze verzekerd van de derde ronde van de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het seizoen. De Spanjaard Bernabe Zapata Miralles (ATP 76) kon weinig weerwerk bieden. Na 2 uur en 2 minuten gaf het scorebord 6-4, 6-1 en 6-1 aan in het voordeel van Djokovic.

In de derde ronde mag landgenoot en 32e reekshoofd Laslo Djere (ATP 38) proberen om Djokovic het vuur aan de schenen te leggen. De Fransman Hugo Gaston (ATP 99) werd eerder op de dag met 6-1, 6-2 en 6-3 van het kastje naar de muur gespeeld door Djere.

Djokovic is op jacht naar een vierde eindzege op de US Open, de eerste sinds 2018. Voordien won hij het toernooi ook al in 2011 en 2015. Hij ontbrak vorig jaar in New York omdat hij zich niet had gevaccineerd tegen het coronavirus. In totaal staan er 23 grandslamtoernooien op zijn erelijst, waarmee hij samen met Margaret Court mederecordhouder aller tijden is.