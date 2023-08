Adele neemt het op voor enthousiaste fan die wordt lastiggevallen door bewakers tijdens concert: “Laat hem met rust!”

Superfan Juan Pablo genoot afgelopen zaterdag van een optreden van Adele in Las Vegas toen hij plots werd aangesproken door beveiligers. Ze hadden van andere gasten te horen gekregen dat hij in de weg stond en te luid aan het meezingen was. Ondanks dat Adele zelf aan haar publiek had gevraagd om dat te doen, probeerden de bewakers hem toch terug op zijn plek te krijgen. En dat merkte de Britse zangeres op. Ze onderbrak haar show om het op te nemen voor Juan. “Laat hem met rust”, klinkt het boos.

De opgeluchte Juan kon nadien gewoon verder genieten van het optreden. Op sociale media bedankte hij later de zangeres om het voor hem op te nemen. “ Bedankt dat je het voor me opnam. Dankzij jou beleefde ik de nacht van mijn leven. Ik ben een jaar bezig geweest met plannen zodat ik naar deze show kon komen. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik in dezelfde ruimte stond als Adele. Ik had wel niet verwacht dat er mensen boos op me zouden zijn omdat ik zo hard tekeerging. Maar wie kan me de schuld geven? Het is een godin. Ik heb dus geen spijt dat ik me zo heb gedragen. Adele heeft gevraagd om recht te staan en het is de schuld van anderen dat ze dat ook niet hebben gedaan”, aldus Juan.

(lvdw)

