Gillé en Vliegen moeten meteen inpakken in het dubbelspel op US Open

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn er woensdag in hun vierde US Open als duo niet in geslaagd de openingsronde te overleven.

De twee Limburgers verloren in hun eerste ronde van het dubbelspel in New York in drie sets (3-6, 7-6 (7/4) en 6-4) van de Portugees Francisco Cabral en de Braziliaan Rafael Matos. De partij duurde twee en een half uur.

Het beste resultaat van Gillé en Vliegen in New York blijft zo een plaats in de kwartfinales in 2020. Eerder dit jaar speelden ze de finale op Roland Garros. Ze waren het elfde reekshoofd in het dubbelspel op Flushing Meadows.