Mannen van KHC Leuven herbronnen in tweede afdeling: “Hopelijk is het tegen de Mechelse meteen erop”

De eerste mannenploeg van KHC Leuven zakte vorig seizoen naar nationale 1. Ze zagen flink wat spelers vertrekken, een nieuwe staf en jeugd aansluiten. Een buitenstaander zou denken dat onmiddellijk weer promoveren een must is maar, dat lijkt geen logisch gegeven gezien de vele jeugd. En de concurrentie is ook niet min.

Middenvelder Mario Mucic is een van de weinige buitenlanders die bleef. De Australiër Tom Brown en de Welshmen Jonny Fleck en Will Penrose zijn de nieuwe aanwinsten, samen met het Australische trainersduo T1 Blake Burrows en T2 Murphy Allendorf. Beiden hebben ervaring bij de nationale Be gold-werking voor de jeugd.

“Ze zijn het gewend om continu te bouwen en een team te vormen. Bij een nationale jeugdselectie zit je met spelers van verschillende teams en is het continu opbouwen. Ze hanteren ook een warme maar directe communicatie, er is ook veel discipline en oog voor het fysieke aanwezig”, wist teammanager An Van Aken.

Voorts doen jeugdspelers zoals onder meer Schoenaers, Kinnen, Van Goethem, Soetens en De Groote – de laatste is een talent dat overkwam van de Mechelse – het goed.

De Leuvenaars boekten in de voorbereiding een zege tegen de Mechelse, daarna verloren ze nipt met 3-2 tegen White Star, een team dat het normaal gezien moeilijk krijgt in de topdivisie. Ze verloren daarna met 2-0 van Antwerp, de teamprestatie viel hier nog mee, de 7-0-nederlaag was veel minder. Enkele dagen geleden speelden ze enkele keren tegen de Braziliaanse nationale ploeg. Ze speelden 1-1 gelijk en wonnen met 3-0.

In nationale 1 stoten ze opnieuw op Antwerp, Beerschot en het Nijvelse Pingouin.

“Beerschot zie ik sowieso stijgen naar de eredivisie. Het zal een uitdagend jaar worden, ik zie ons een jaartje kamperen rond top vier. Het zal dit jaar bouwen worden aan een sterk team”, verduidelijkte ze.

De Leuvense mannen starten hun competitie deze zondagnamiddag in en op de Mechelse.

“Dat is onmiddellijk dé match waarnaar we uitkijken, ook gezien het de vorige club is van Sasha De Groote. Dat zal onmiddellijk een heel belangrijke wedstrijd worden voor ons, het zal erop of eronder worden. Hopelijk is het erop”, besluit de manager gedecideerd.