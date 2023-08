Wouter Vrancken: “Extra druk vrees ik niet, we moeten vooral efficiënt zijn”

Europees speelt KRC Genk donderdagavond zijn match van de laatste kans. “Maar ik voel niet meer druk dan tegen Servette of Olympiakos”, houdt Wouter Vrancken de boot af. “Ook toen gingen we goed met de omstandigheden om. We misten maar één ding: efficiëntie.”

Zeker in deze loodzware omstandigheden wordt het cruciaal om de kansen af te maken. “Dat kan ook fysiek onze taak verlichten”, zegt de Genkse coach. “Omdat de tijd om ons aan te passen aan de hitte te kort was, doen we er alles aan om de lichaamstemperatuur van de spelers laag te houden. Toch wordt het onmogelijk om een hele match vol gas te geven. We moeten de balans vinden, af en toe controleren. Maar tegelijkertijd wordt het essentieel om ons DNA niet te verloochenen. In die energie ligt onze kracht.”

Vrancken vreest niet dat zijn spelers het hoofd zullen verliezen in de voorspelde heksenketel. “Wij hebben een heel ambitieuze groep met allemaal spelers die ervan dromen om dit soort wedstrijden in een bomvol stadion te spelen. Zij zullen dit als een kans zien om zich te tonen.”

Dat geldt mogelijk ook voor aanvoerder Bryan Heynen. “Ik ben heel blij dat hij terug is”, besluit Vrancken. “Bryan is belangrijk voor de groep, zowel op als naast het veld. We hebben hem gemist, zijn terugkeer geeft iedereen een boost. We zullen zien hoe hij de trainingen verteerd en daarna bepalen of én hoeveel minuten hij kan spelen.”

Fadera: “Hitte en vol stadion schrikken ons niet af”

Op de officiële persconferentie werd Vrancken geflankeerd door Alieu Fadera. Hij mocht de maandagtraining overslaan wegens hinder aan de heupbuiger. Maar de Genkse aanvaller voelt zich intussen topfit. “Ik voel me klaar, de trainer kan op me rekenen als hij me nodig heeft”, aldus Fadera. “Dat geldt voor heel de groep. Wees gerust, het uitverkochte stadion en de hitte zullen ons niet afschrikken. Of ik op links of op rechts speel, maakt me niet uit. Ik heb altijd al geprobeerd om een zo veelzijdig mogelijke aanvaller te zijn, in het verleden heb ik ook op alle mogelijke posities gespeeld.”