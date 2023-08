Uitmatch wordt thuismatch: Jong Genk speelt vrijdag in Geel tegen RSCA Futures

Jong Genk speelt vrijdag (20u) zijn wedstrijd van de vierde speeldag in de Challenger Pro League tegen RSCA Futures thuis in stadion De Leunen in Geel.

Normaal moesten de jonge Genkies vrijdag een uitwedstrijd in Anderlecht spelen, maar beide clubs zijn overeengekomen dat de wedstrijd in het stadion van ASV Geel gespeeld wordt.

Supporters van KRC Genk, die een abonnement hebben voor de eerste ploeg, mogen de wedstrijden van Jong Genk in Geel gratis bijwonen. Ze moeten alleen vooraf hun plaats reserveren via het ticketportaal van KRC Genk. (jds)