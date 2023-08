VIDEO. Elise Mertens drijft thuisspeelster tot wanhoop, redt twee matchballen en stoot na bijna drie uur door op US Open

Elise Mertens zit in de derde ronde van de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. De Limburgse, het 32ste reekshoofd in New York, was in drie sets te sterk voor Danielle Collins.

Mertens had het publiek niet aan haar zijde in het goed gevulde Louis Armstrong Stadium. Collins is een van de beste Amerikaanse tennisspeelsters ter wereld en nummer 34 van de wereld, na een comeback vanwege zware baarmoederproblemen. En in de eerste set liep alles goed voor de thuisspeelster, die de eerste veldslag won met 6-3.

Daarna kwam Mertens beter voor de dag, met onder andere een fantastische lob. De tweede set ging echter naar een tiebreak en daarin dwong Collins twee matchballen af. Die werden echter weggewerkt door de Limburgers, die de tweede set pakte met 9-7 in de tiebreak.

In de beslissende derde set krikte Mertens en dwong ze Collins vaak in de fout. Uiteindelijk stoomde onze landgenote door naar 6-1 setwinst en een plek in de derde ronde. Daarin neemt Mertens het op tegen nog een Amerikaanse, zesde reekshoofd en toptalent Coco Gauff. De negentienjarige Gauff klopte in een duel tussen twee toptalenten de zestienjarige Russische Mirra Andreeva (WTA 63) in twee sets (6-3 en 6-2).

Het was voor Mertens haar tweede marathonwedstrijd in New York. In de eerste ronde had ze drie uur en dertien minuten nodig om de Zweedse kwalificatiespeelster Mirjam Björklund (WTA 155) in drie sets (3-7, 6-3 en 7-6 (10/3)) huiswaarts te sturen. Ze redde toen ook al drie matchpunten.

Mertens schopte het in het verleden al twee keer tot in de kwartfinales op het New Yorkse hardcourt, in 2019 en 2020. Ze is aan haar achtste US Open bezig. Vorig jaar raakte ze niet voorbij de openingsronde. De Limburgse maakt traditiegetrouw ook haar opwachting in het dubbelspel op Flushing Meadows. Aan de zijde van de Australische Storm Hunter vormt ze het tweede reekshoofd. Samen ontmoeten ze donderdag in hun eerste ronde opnieuw Collins en de Oekraïense Nadiia Kichenok. Gekoppeld aan de Wit-Russin Aryna Sabalenka greep Mertens in 2019 al eens de eindoverwinning in de Verenigde Staten.

Gillé en Vliegen moeten meteen inpakken

Sander Gillé en Joran Vliegen zijn er woensdag in hun vierde US Open als duo niet in geslaagd de openingsronde te overleven. De twee Limburgers verloren in hun eerste ronde van het dubbelspel in New York in drie sets (3-6, 7-6 (7/4) en 6-4) van de Portugees Francisco Cabral en de Braziliaan Rafael Matos. De partij duurde twee en een half uur.

Het beste resultaat van Gillé en Vliegen in New York blijft zo een plaats in de kwartfinales in 2020. Eerder dit jaar speelden ze de finale op Roland Garros. Ze waren het elfde reekshoofd in het dubbelspel op Flushing Meadows.