Fietsers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken als het een eenrichtingsstraat is, zoals in een deel van de Stationsstraat. — © eva

Lanaken

Heel wat centrumstraten van Lanaken worden één grote aaneensluitende fietszone waarin de fiets voortaan koning is. Dat geldt ook voor de Biesweg in Gellik, ter hoogte van het Bieske en de Academie. De aangepaste borden en wegmarkeringen worden in de volgende weken geplaatst, wellicht in oktober gaan de nieuwe regels in.