VOORBESCHOUWING GP ITALIË 2023. Schittert Ferrari eindelijk nog eens voor eigen volk, of zet Max Verstappen op snelste circuit van het jaar alweer nieuw record neer?

Over de locatie

Monza is een plek die Formule 1 ademt. Elk jaar zijn de Ferrari-fans er natuurlijk massaal aanwezig, maar er is ook geen enkel ander circuit dat vaker op de kalender heeft gestaan. Met uitzondering van 1980 was Monza er al ieder jaar bij, wat betekent dat de Formule 1 er dit weekend al voor de 73ste keer (!) neerstrijkt. Zelfs het iconische Monaco moet met 69 races het hoofd buigen voor Monza.

Het circuit dat vlak ten noorden van Milaan is neergezet, is in het wereldje echter vooral bekend omwille van zijn enorm hoge (gemiddelde) snelheden. Monza is al jaren de snelste baan op de kalender en draagt daarom ook de passende bijnaam Temple of Speed. Het circuit bestaat uit amper 11 bochten: enkel in de drie chicanes liggen de snelheden relatief laag. De twee Lesmo-bochten en de laatste bocht, de befaamde Parabolica, zijn dan weer een uitdaging omwille van de hoge snelheden. (Lees verder onder de foto)

Charles Leclerc won vier jaar geleden al eens met Ferrari in Monza: de ultieme droom van elke Ferrari-rijder. — © REUTERS

De rijders kunnen DRS gebruiken op het rechte stuk van start/finish en het kortere rechte stuk richting de laatste chicane. DRS zal dit weekend wel wat minder voordeel opleveren dan gewoonlijk: de voor- en achtervleugels zullen platter liggen omdat de teams zo veel mogelijk topsnelheid willen creëren. De openklapbare achtervleugel zal daardoor minder ver kunnen openen dan we gewend zijn.

De weersvoorspelling

Het is al van de race in Miami begin mei geleden dat de Formule 1 nog eens een weekend zonder regen kon afwerken. Volgens de huidige voorspellingen zal aan die natte reeks waarschijnlijk een einde komen in Monza: voor de drie dagen wordt zowaar zomers weer voorspeld, met vooral op zondag veel zon en temperaturen rond de 27 graden.

Het programma (Belgische tijd) Vrijdag 1 september 13.30 uur: eerste vrije training 17.00 uur: tweede vrije training Zaterdag 2 september 12.30 uur: derde vrije training 16.00 uur: kwalificatie Zondag 3 september 15.00 uur: race

(Lees verder onder de foto)

Max Verstappen won vorig jaar voor het eerst in Monza: Charles Leclerc werd tweede. — © REUTERS

Onze prognose

Onze Formule 1-watcher Gert Vermersch en verslaggever Sam Varewyck geven net zoals vorig jaar hun verwachte top drie voor elke race. Dit jaar krijgen ze tijdens hun pronostieken het gezelschap van één of twee stemmen uit de PlaySports-podcast The Paddock: ook Dennis Xhaët en/of racepiloot Sam Dejonghe zullen zich wagen aan een gokje.

Prognose Gert Vermersch 1) Max Verstappen (Red Bull) 2) George Russell (Mercedes) 3) Oscar Piastri (McLaren) Prognose Sam Varewyck 1) Sergio Pérez (Red Bull) 2) Charles Leclerc (Ferrari) 3) Alex Albon (Williams) Prognose The Paddock-stem Dennis Xhaët 1) Max Verstappen (Red Bull) 2) Lando Norris (McLaren) 3) Sergio Pérez (Red Bull)

Zo liep het vorig jaar

Max Verstappen mocht door een gridstraf vorig jaar pas vanaf plaats zeven starten in Monza. De Nederlander liet zich daar allerminst door ontmoedigen: na de openingsronde lag hij al vierde en dat werd in geen tijd een tweede plek. Charles Leclerc leidde op dat moment nog de race, maar die zou hij niet veel later kwijtspelen.

De Monegask werd na slechts 12 rondes al naar binnen gehaald voor een pitstop, in een poging om zo te ‘profiteren’ van de virtuele safety car die toen uitgeroepen was. Het verplichtte Leclerc er wel toe om later nog een tweede pitstop te maken. Een verkeerde keuze, zo bleek: Verstappen bleef doorgaan tijdens de virtuele safety car en kon nadien met slechts één pitstop freewheelend naar de zege rijden. Leclerc werd tweede, George Russell was derde. (Lees verder onder de foto)

Max Verstappen op weg naar de zege twaalf maanden geleden. — © REUTERS

Leuk om weten

Vergeet Abu Dhabi 2021: de spannendste finish van een Formule 1-race ooit vond plaats in Monza. Meer bepaald in de race van 1971, toen de top vijf binnen dezelfde seconde (!) eindigde. De Grote Prijs werd toen gewonnen door de Brit Peter Gethin, die zo tekende voor de enige F1-zege van zijn carrière. Nummer twee Ronnie Peterson eindigde amper 0,01 seconden achter hem, terwijl ook nummers drie, vier en vijf François Cevert (0,09 seconden), Mike Hailwood (0,18 seconden) en Howden Ganley (0,61 seconden) Gethin op de staart zaten. (Lees verder onder de video)

In diezelfde race zette Gethin overigens een record neer: de Grote Prijs van Italië 1971 was qua gemiddelde snelheid de snelste Grote Prijs aller tijden. Dat record zou maar liefst 32 jaar blijven staan: Michael Schumacher verbeterde het in 2003 - exact twintig jaar geleden dus - op dezelfde baan. Schumachers record van maar liefst 247,586 km/u staat ook vandaag nog op de tabellen. Met een tijd van 1 uur, 14 minuten en 19,8 seconden is dat van alle Grote Prijzen waarvan de volledige afstand werd afgewerkt ook nog altijd de kortste ooit.