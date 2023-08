Malmö is nog ver, maar nu al kennen we de opvolger van Gustaph. Volgend jaar vertegenwoordigt Mustii (32) ons land op het Songfestival in Zweden. Niet de kat, maar wel een wit konijn. Of toch voor Vlaanderen, want aan Franstalige zijde kennen ze hem al jaren – en niet enkel als zanger.