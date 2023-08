Directeur Claudine Paredis van Sint Elisabeth: “Niemand stapt in het onderwijs om kinderen te weigeren.” — © GVB

Brussel/Peer

Bijna 45.000 leerlingen zitten straks op de bus naar het buitengewoon onderwijs. Dat is een stijging met meer dan 16 procent. In Limburg gaat het zelfs om bijna 20 procent. De toename in het buitengewoon onderwijs blijft maar duren. Sommige scholen moeten zelfs kinderen weigeren.