Remco Evenepoel verklaart gewonnen tussensprint in de Vuelta: “Ik dacht dat Ayuso de seconden wou, dus ging ik zelf maar aan”

Remco Evenepoel die Kaden Groves klopt in een tussensprint. Zotter moet het niet worden. De leider in de Vuelta vreesde dat Ayuso seconden ging proberen mee te graaien en dus zette hij zelf aan. Tot ieders verbazing kwam Groves er niet meer over en ging Evenepoel met zes boniseconden aan de haal. “Elke seconde telt. De Giro is op 14 seconden beslist.”

Geen etappe zonder plot rond Remco Evenepoel in deze Vuelta. Hij leek zich lange tijd niet met het verhaal van de rit te moeien, maar dan dook hij plots naar voor bij de tussensprint op iets meer dan 10 km van de meet en… won hij die voor Kaden Groves. Zes extra bonusseconden in de achterzak en veilig aankomen in Burriana. “Doordat die tussensprint in de finale zat en tussen enkele rotondes lag, moesten we vooraan zitten”, zei Evenepoel. “Ik zag UAE met een volledige lead-out komen en dacht dat Ayuso seconden ging proberen pakken. Daarom ben ik zelf aangegaan. Ik zat er toch en het kostte me niet veel energie. Elke seconde telt. De Giro is beslist met 14 seconden tussen de eerste en de tweede. Niet dat ik daar op gok, maar als het toch geen krachten kost… Die seconden zijn mooi meegenomen en ik heb Kaden Groves geklopt in de sprint. (lacht) Neen, dat is niet waar. Het belangrijkste is dat alles goed verlopen is de voorbije twee ritten en dat iedereen veilig aan de meet raakte.”

Groves geklopt

Het leverde wel nog een grappig tafereel op in de zone achter het podium. Tijdens het losrijden wilde Evenepoel toch graag weten van Groves of hij voluit ging in die spurt. “Tell me that you sprint”, was op televisie te horen. “Ik heb me toch een beetje verontschuldigd”, bekende rode Remco. “Ik wilde zeker niet in de weg gaan rijden voor zijn punten. Hij zei dat het geen probleem was en dat hij vrij makkelijk mijn wiel kon houden. (glimlacht) Dat is dan weer een beetje ontmoedigend.” Met nog iets meer dan drie kilometer te gaan, ontkwam Evenepoel aan een valpartij voorin het peloton. “Ze gleden gewoon weg, zoals wel vaker hier aan de kust in Spanje. De wegen zijn hier altijd glad. Ik heb daar ook geen verklaring voor. Ik ben blij dat we recht konden blijven. Als ik er op 3,3 km van de meet bij lag, dan ben je serieus gescheten.” (omdat de tijdsverschillen dan nog net worden aangerekend red.)

Evenepoel in actie. — © BELGA

De volgende rit naar de sterrenwacht van Javalambre eindigt met een klim van 10,9 km aan een gemiddeld stijgingspercentage van 8 procent. Na twee spurtersetappes komt er dus weer klimwerk aan te pas. “Het is een lastige slotklim in trapjes: een pittige, zware etappe. Het eindigt met 30 tot 40 minuten klimmen en het is best steil. Niet meteen iets voor extreem explosieve inspanningen dus, dat ligt me wel. In Andorra was het ook rond het half uur klimmen. We zullen aandachtig moeten zijn. Zeker met Vingegaard in het peloton, de beste klimmer van de wereld. Ik ga meer naar zijn wiel kijken dan anders. Laat ons hopen dat er een mooie vlucht vertrekt die voor de dagoverwinning kan gaan en dan zien we wel wat we met de trui doen. Overleven en geen tijd verliezen, dat is het belangrijkste.”