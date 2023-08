Japanse premier eet vis uit Fukushima om te bewijzen dat vermeend radioactief water veilig is

De premier organiseerde de lunchmeeting om de Japanse visserijsector te steunen nu China alle Japanse import van zeevruchten heeft verbannen. Na de lozing van nucleair besmet water nabij Fukushima zei Peking dat het ‘het risico op radioactieve blootstelling wil vermijden ’.

Japan is afgelopen donderdag begonnen met het lozen van radioactief afvalwater in de Stille Oceaan. Het water is afkomstig van de kerncentrale van Fukushima, die in 2011 door een tsunami werd verwoest, en werd gebruikt om de vernielde reactorkern te koelen. Japan wil over een periode van meerdere decennia ruim een miljoen ton afvalwater laten afvloeien. Dat komt overeen met de inhoud van 400 olympische zwembaden.

Eerder stelde het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat de lozing van het koelwater van de kerncentrale van Fukushima veilig is en slechts ‘verwaarloosbare’ gevolgen voor de omgeving zal hebben. Het water wordt zo verdund dat de radioactiviteit niet stijgt boven 1.500 becquerel per liter, wat veel lager ligt dan de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie voor drinkwater.

Kishida en zijn ministers genoten een maaltijd van sashimi van bot, zeebaars en octopus.