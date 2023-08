WK basket is speeltuin van Anthony Edwards: Amerikaan pakt uit met spectaculaire dunk

In groep B vervulde Servië zijn plicht door de maat te nemen van Zuid-Soedan met 83-115. Nikola Jovic scoorde 25 punten. Servië topt met 6 punten zijn poule, voor Puerto Rico, dat afklokt op 5 punten na een 89-107 overwinning tegen China.

In groep C blikte de VS Jordanië in met 110-62, waardoor het als leider doorstoot met een perfect rapport. Anthony Edwards speelde zich in de kijker met 22 punten.

Griekenland haalde een achterstand halfweg nog op tegen Nieuw-Zeeland en vierde met 83-74. Zo gaat het als nummer twee in de poule met 5 punten mee door, ten koste van Nieuw-Zeeland. Ioannis Papapetrou toonde zich van goudwaarde met 27 punten.

Slovenië veroverde de eerste plaats in groep F na een 92-77 zege tegen Kaapverdië, mede dankzij 19 punten van Luka Doncic. Georgië kwalificeerde zich als runner-up dankzij een 70-59 triomf tegen Venezuela.

In groep G besloot het ongenaakbare Spanje met 65-85 winst tegen Iran, met 21 punten van Juancho Hernangomez. Brazilië vergezelt de regerende wereldkampioen naar de tweede ronde, na een 77-89 overwinning tegen Ivoorkust.

In de eerste ronde werden de 32 geplaatste landen opgedeeld in acht groepen van vier. De eerste twee van elke poule bekeren voort. In de tweede ronde worden vier groepen van vier gevormd, door twee poules te kruisen (A en B, C en D, E en F, G en H). De behaalde punten in de eerste ronde blijven behouden. De landen die de openingsronde niet overleefden, werken klassementswedstrijden af.