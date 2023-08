Hitlergroeten en een anti-Joods pamflet: Beierse viceminister-president beschuldigd van antisemitisme

Aiwanger werd eerder beschuldigd van het verspreiden van een antisemitisch pamflet op de middelbare school, iets wat hij zelf ontkent. Daarnaast imiteerde Aiwanger volgens zijn voormalige klasgenoot vaak speeches van Hitler. Ook zou hij grapjes hebben gemaakt over Joden.

Aiwanger is de partijvoorzitter van de conservatieve partij Freie Wähler (Vrije Kiezers) en maakt met zijn partij deel uit van de regeringscoalitie in Beieren.

Zaterdag kwam de krant Süddeutsche Zeitung naar buiten met het nieuws dat Aiwanger in het schooljaar 1987-1988 antisemitische pamfletten zou hebben verspreid. Het pamflet zou de spot hebben gedreven met het vernietigingskamp van Auschwitz, waar de nazi’s naar schatting 1,1 miljoen mensen om het leven brachten, overwegend Joden. Aiwanger, die viceminister-president en minister van Economie is in Beieren, ontkende zijn betrokkenheid. Zijn oudere broer nam de verantwoordelijkheid op zich, al gaf Aiwanger zelf ook wel toe dat er “één of een paar kopieën” in zijn rugzak werden aangetroffen.