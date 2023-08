Minister Crevits investeert 1,2 miljoen euro extra in hulplijnen in spoor van zaak-Sven Pichal

Om het aanbod en de bereikbaarheid te vergroten van de hulplijnen die werken rond misbruik of gevoelens daaromtrent, versterkt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) hun budget met 1,2 miljoen euro. Dat maakt ze woensdag bekend in een persbericht.

De zaak van Sven Pichal beroert heel wat mensen, zegt Crevits. De radiopresentator werd eind vorige week opgepakt in verband met het bezit en de verspreiding van beelden van het seksueel misbruik van minderjarigen.

“De berichtgeving kan ervoor zorgen dat slachtoffers weer geconfronteerd worden met wat zij zelf meegemaakt hebben. Het is belangrijk dat ze weten waar zij terechtkunnen voor hulp en een gesprek. Maar ook mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten kunnen terecht voor hulp”, zegt Crevits.

Ze investeert daarom 1,2 miljoen euro in de hulplijnen Nupraatikerover.be, 1712, Stop It Now! en Autisme Chat, en in online hulpverlening rond geestelijke gezondheid.

“Met de extra middelen willen we de hulplijnen versterken zodat zij hun aanbod kunnen uitbreiden en mensen contact met hen kunnen opnemen. Ook een nauwere samenwerking tussen de hulplijnen kan versterkend werken voor de mensen die contact opnemen”, aldus Crevits. “Positief is ook dat iedereen ondertussen de meerwaarde van Stop it Now! erkent, terwijl dat bij de oprichting verre van evident was.” Die hulplijn werkt specifiek rond personen die zich zorgen maken over hun gevoelens of gedrag naar minderjarigen, en hun omgeving.

Crevits herinnert eraan dat de Vlaamse overheid eerder al extra middelen vrijmaakte voor de hulplijnen, bijvoorbeeld tijdens de coronaperiode, toen het aantal contacten en oproepen steeg. Specifiek voor Stop It Now! deed de overheid investeringen om de werking uit te breiden met een lotgenotenwerking voor naasten.