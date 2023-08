Verrassend veel wagens toch ‘gered’ van brandend vrachtschip voor Nederlandse kust: “Ze moeten alleen eens door de carwash”

Met kranen worden de bovenste dekken van de op 25 juli in brand gevlogen Fremantle Highway leeggemaakt. Een hoop verwrongen staal. Zeker 3.000 auto’s zijn rijp voor de schroothoop. Daarbij onder meer Rolls Royces en Porsche Taycans. Maar wat niemand eigenlijk had verwacht toen het gebluste schip aanmeerde en experts het doorzochten, is dat zo’n duizend auto’s gered werden en zo de weg op kunnen. Als is het twijfelachtig of ze nog voor nieuw kunnen worden verkocht.

Een blinkende Mercedes wordt uit het uitgebrande schip gereden. — © EPA-EFE

“Het vuur heeft de onderste vier dekken niet bereikt”, zeggen experts. De auto’s, vooral van het merk Mercedes en BMW, zijn gespaard gebleven. Meer zelfs, ze kunnen gewoon van het schip worden gereden. “Ze moeten eerst wel door een carwash rijden om eventuele vervuiling van de brand van de auto’s te wassen. Daarna gaan ze naar een afgeschermd terrein in de haven”, klinkt het bij de bergers.

© ANP / ANP

Dode en gewonden

In totaal gaat het om zo’n 1.000 auto’s die gered konden worden. De helft is elektrisch. Topman Peter Berdowski van bergingsbedrijf Boskalis maakte zich eerder al zorgen over die elektrische auto’s aan boord. Omdat ze geen ervaring hebben met het bergen van elektrische wagens die onder spanning staan. Omdat ze alsnog vuur zouden kunnen vatten. Maar na contact met de constructeurs en met experts is de berging nu toch volop aan de gang.

In de nacht van 25 op 26 juli brak op zo’n 35 kilometer ten noorden van het Waddeneiland Ameland brand uit op het schip de Fremantle Highway. Het was geladen met 3.783 auto’s en was op weg naar Singapore via Port Said in Egypte. Het schip brandde meer dan een week en er vielen een dode en meerdere gewonden. Aangenomen werd dat een elektrische wagen aan boord vuur zou hebben gevat.