VIDEO. “Dit had drastisch verkeerd kunnen lopen”: Dries Van Gestel deelt in volle Vuelta-sprint kwak uit aan Edward Theuns

Dat was het analistenpanel van Eurosport niet ontgaan. Adam Blythe (ex-prof) vond de actie van Van Gestel niet kunnen. “Het is niet het mooiste om te doen”, klinkt het. “Het grote probleem is dat Theuns nergens naartoe kan wanneer Van Gestel op hem gaat leunen. Als er ruimte is, dan is het anders. Nu dwingt hij Theuns om in de remmen te gaan. Ergens is het een geweldige move, want hij pakt zijn plek ermee in, maar als het misloopt… Dan gaan er veel renners vallen. Dit gebeurt wel meer in een massasprint. Op de beelden zie je dat Theuns wel wat probeert terug te vechten, maar hij kwam dan te dicht bij Ganna en offerde zijn eigen kansen op. Was dit verkeerd? Nee. Maar het kon wel drastisch verkeerd gelopen zijn. Van Gestel is wel alleen in de sprint en dus moet hij wel mensen duwen om vooraan te geraken.”

Van Gestel maakte er na de sprint weinig woorden aan vuil. “Nog twee plaatsen beter, dan ben ik echt tevreden”, klonk het. “De ploeg heeft veel vertrouwen in mij en ik mag mijn sprint doen. We hebben maar een paar kansen en die moeten we volop benutten. Het was in de hectiek wel lastig om van voren te blijven. Het ging echter wel goed en een derde plaats is niet slecht. Ik heb mijn manier om door een peloton te glijden. Ik zag Ganna zitten. Hij was helemaal alleen, maar deed een heel goeie sprint. Op een aankomst zoals vandaag - zeshonderd meter rechtdoor - zijn er niet veel renners die zoveel wattages kunnen trappen als Ganna.”

“Ik heb niet echt kunnen aanzetten”, sakkerde Theuns. “Ik zat rond Groves, maar werd vastgezet door Van Gestel en moest wat ellebogenwerk gebruiken om vrij te geraken. Dan was het echter te laat om me te lanceren, ik had het gevoel dat er meer in zat. Er werd heel veel gekwakt en ze hebben me vastgezet. Je kan moeilijk op 500 meter al in wind gaan zitten, dan is het ook gereden. Ik had het gevoel dat de snelheid in de sprint niet zo hoog lag. Ik had overschot in het wiel, maar kon niet vrij raken. Ik dacht dat ik goed zat, maar dan kwam ik vast te zitten. Ik had nog veel over, dus dit is heel jammer en ontgoochelend. Er zat veel meer in de benen.”