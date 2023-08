Laatste zomerkamp in Het Berenhuis in Heusden-Zolder groot succes

Heusden-Zolder

Deze week vond het laatste kamp van deze zomervakantie plaats in Het Berenhuis. “Al spelend krijgen de 15 deelnemers nog flink wat oefenkansen Nederlands voor de start van het nieuwe schooljaar”, vertelt Gerlinde Gilissen van Het Berenhuis. “In totaal vonden er in juli en augustus vijf zomerkampen van telkens een week plaats. Zo’n 48 kinderen namen deel. De meesten kwamen voor twee of drie weken, een aantal kinderen voor een week. Ondanks de ongunstige weergoden was de pret niet te stoppen. De kinderen hebben veel bijgeleerd, maar ook plezier gemaakt en andere kinderen leren kennen. De zomerkampen waren een groot succes.” zb

