Citévolk Spreekt bundelt 80 jaar leven rond de mijnkathedraal in Beringen in beeld

Beringen

Wie nieuwsgierig is naar de rijke geschiedenis van de mijnkathedraal en het kerkelijk leven in Beringen-Mijn, kan weldra terecht op de fototentoonstelling van Citévolk Spreekt en de kerkfabriek. Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van de mijnkathedraal brengen ze 80 jaar leven in en rond de kathedraal in Beringen-Mijn in beeld.

Het project is al enkele maanden in de maak, met fotograaf Hans Put aan het roer. Put heeft zich toegewijd aan het vastleggen van het kerkelijk leven van toen en nu. “De foto’s zijn een venster naar onze gezamenlijke geschiedenis en huidige gemeenschap”, vertelt hij. De tentoonstelling zal zowel oude als hedendaagse foto’s en filmpjes bevatten, allemaal zorgvuldig verzameld en gerestaureerd.”

De tentoonstelling voert de bezoekers niet alleen terug in de tijd, maar verbindt hen ook met het heden. “Dit is meer dan een verzameling foto’s”, klinkt het bij de Kerkfabriek. “Het is een eerbetoon aan de gemeenschap en aan alle mensen die deel uitgemaakt hebben van deze prachtige geschiedenis.” (zb)