Bilzen/Hoeselt/Ham/Tessenderlo

Een samentrekking van de oude namen of iets helemaal nieuws? Dat is de inzet van de stemming over de nieuwe naam voor de fusiegemeenten in zowel Bilzen en Hoeselt als Ham en Tessenderlo. “Durf kiezen voor iets nieuws, dat is interessanter op lange termijn”, zeggen experten.