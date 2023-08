Charles De Ketelaere mag eeuwenoude brouwerij verbouwen (en houdt meteen opendeurdag): “Zeer positief voor onze binnenstad”

De historische brouwerij Ten Ezele en later De Sterre in de Oude Zak, grenzend aan de Speelmansrei: die mogen Charles De Ketelaere en zijn mede-investeerders restaureren en herbestemmen naar een meergezinswoning. Een opvallend project, want de brouwerij, met een geschiedenis die teruggaat tot 1400, stond al meer dan 90 jaar te verkommeren. Het ketelhuis en de paardenstal zouden evenwel goed bewaard gebleven zijn. (Lees verder onder de foto)

Wie dat wil, kan het historische gebouw bezoeken tijdens het Open Monumentenweekend. — © IF

De bouwplannen voorzien naast een grondige restauratie ook een volledige herindeling van het gebouw, waarin vier appartementen zullen worden ingericht. Parkeermogelijkheden worden ondergronds voorzien via een autolift. Daarnaast worden enkele minder waardevolle bijgebouwen gesloopt of teruggebracht naar één bouwlaag.

Deze week leverde het Brugs stadsbestuur een omgevingsvergunning af voor het project. “Aan de herbestemming van dit beschermd monument gingen tal van voorbesprekingen en plaatsbezoeken vooraf”, zegt Franky Demon (CD&V), Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening. “Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed en de Brugse dienst Monumentenzorg gaven beide een voorwaardelijk gunstig advies.”

LEES OOK. Charles De Ketelaere heeft bouwplannen: Rode Duivel koopt historische brouwerij die al ruim 90 jaar leegstaat

Dat het gebouw na bijna een eeuw leegstand een nieuwe invulling krijgt, is volgens Demon sowieso een goede zaak. “De woonentiteiten zijn voldoende ruim en benutten het volledige gebouw, zonder onnodig te moeten uitbreiden. Het creëren van soortgelijke kwalitatieve appartementen in leegstaande gebouwen is zeer positief voor de historische Brugse binnenstad.” Nog een positieve zaak is dat als gevolg van de geplande ingrepen het zicht vanop de Ezelsbrug naar de brouwerij hersteld zal worden.

Opendeurdag

Wie het monument eens van dichtbij en van binnenin wil aanschouwen, krijgt daar tijdens Open Monumentenweekend op 9 en 10 september een unieke kans toe. Bezoekers zullen er kennismaken met “drie verdiepingen van troggewelven en industriële tegelvloeren, gietijzeren trappen en kolommen, een gielbak en een hopzolder”, zoals te lezen staat in de omschrijving. Of samengevat: “een uitzonderlijke inkijk in een stukje industriële archeologie van Brugge”.

© ktb

© ktb

Reserveren is noodzakelijk en kan op www.openmonumentendag.be.