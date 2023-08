Groves sprint naar tweede ritzege op rij in Vuelta, maar Evenepoel verrast en verstevigt leiderstrui door boniseconden mee te graaien

Groves mocht ook in het groen de armen in de lucht steken. — © AFP

Tweede massasprint op een rij in de Vuelta en opnieuw stak Kaden Groves (24) de armen in de lucht. De Australiër schenkt Alpecin-Deceuninck zo al haar 19de ritzege in een grote ronde. Het was zowaar tijdrijder Filippo Ganna die Groves tot op de streep bedreigde, maar net tekortkwam. Dries Van Gestel pakte de derde plek.

Rood: Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step)

Groen: Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Bollen: Eduardo Sepulveda (Lotto-Dstny)

Wit: Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step)

Hoe kwam de zege tot stand?

We kregen enkele vroege aanvallen. Quinn en Drizners probeerden het eerst met twee, maar na een tiental kilometer draaide dat op niets uit. Bissegger, Flynn en Le Berre waren de volgenden die voor het offensief kozen, maar zij werden haast meteen terug gefloten. Vervolgens ging de Uruguayaan Eric Fagundez van Burgos-BH. Hij kreeg wel ruimte en kwam zo in een hopeloze solomissie terecht. Fagundez mocht tot ongeveer 5’30 wegrijden van het peloton, maar dan zetten de sprintersploegen zich op kop.

In het zicht van de top van de enige col van de dag, muisde Eduardo Sepulveda er vanuit het peloton vanonder. Hij haalde Fagundez bij en nam op de klim van 2de categorie de 5 bergpunten op die hem iets steviger in de bollen zetten. Fagundez kon de Argentijn van Lotto-Dstny niet bijhouden en werd op 41 km van de meet ingerekend door het peloton. Enkele kilometers later capituleerde ook Sepulveda. Het sein voor Alpecin-Deceuninck om te gaan controleren. Achter hen vatten ook Soudal-Quick-Step en Movistar post.

Op iets meer dan tien kilometer van de meet stond de tussensprint op het programma. Onder meer UAE Team Emirates en Alpecin-Deceuninck maakten zich op voor de strijd, maar het was warempel Evenepoel die zich moeide en het nog haalde ook van Groves. Daarmee raapte hij eenvoudig zes bonusseconden op en diept hij in het klassement zijn voorsprong uit. Hij heeft in de stand 11 seconden voorsprong op eerste achtervolger Mas, 37 op Vingegaard en 43 op Roglic.

Evenepoel schepte zes boniseconden op aan de tussensprint op 10 km van de meet. — © AFP

Uiteindelijk kregen we dus een massasprint. Robbe Ghys loodste Kaden Groves naar zijn tweede ritsucces in evenveel dagen. Ganna en Van Gestel drongen nog wel aan, maar haalden het uiteindelijk niet.

“Het was een nerveuze finale”, vertelde Groves op Sporza. “Een val verstoorde de voorbereiding op de sprint nog, maar gelukkig had ik mijn lead-out (Robbe Ghys) nog om me te gidsen.” In de tussensprint moest Groves zowaar de duimen leggen voor Evenepoel. “Hij wilde de extra seconden pakken. De ploeg wou eigenlijk dat ik niet voor die tussensprint ging, maar uiteindelijk zat ik er en kon ik makkelijk punten sprokkelen. Met die tweede plek doe ik alsnog een goede zaak in de strijd om het groen.”

2 op 2 voor Kaden Groves. — © Getty Images

Wat deden de Belgen?

Wachten op de sprint. De Belgen van Alpecin-Deceuninck stonden opnieuw in dienst van hun spurter Kaden Groves. Ook Pieter Serry kende geen vrije dag. Hij stond er mee voor in dat Evenepoel overeind bleef in de hectische finale waarin enkele rotondes zaten. De rode trui liet zichzelf dan weer zien in de tussensprint.

Milan Menten zag zijn kansen op ritwinst sneuvelen bij een valpartij op drie kilometer van de meet.

Van Gestel kon na zijn vijfde stek van gisteren dit keer een podiumplek veroveren. Edward Theuns plaatste zich ook opnieuw voorin en ging met de zesde plaats aan de haal.

Wat deden de favorieten?

Zich sparen voor de geaccidenteerde rit van vandaag. Slechts één valpartij in de hectische finale. Mogelijk was Bardet daarbij betrokken. De Fransman kwam meer dan 5 minuten na Groves over de meet. Hij verliest zijn zevende plek in de stand.

Stand:

1. Remco Evenepoel (Bel/Soudal Quick-Step) in 17u12:29;

2. Enric Mas Nicolau (Spa) 0:11;

3. Lenny Martinez (Fra) 0:17;

4. Jonas Vingegaard (Den) 0:37; 5. Aleksandr Vlasov (Rus) 0:39; 6. Cian Uijtdebroeks (Bel); 7. Primoz Roglic (Slo) 0:43; 8. Juan Ayuso (Spa) 0:44; 9. Marc Soler (Spa) 0:48; 10. Joao Almeida (Por).

Verder nog iets dat u moet weten?

*Kobe Goossens ging na zijn val in de voorgaande rit niet opnieuw van start. De renner van Intermarché-Circus-Wanty miste ook al de Tour door een infectie. Ook Ruben Guerreiro en Bryan Coquard gingen niet meer van start nadat ze averij opliepen door een val in rit vier.

*Met Eddie Dunbar verdween er ook een kandidaat voor de top tien. De Ier viel dinsdag al en in deze etappe ging hij in de neutralisatie opnieuw tegen de grond en moest daarna de strijd staken. Ook zijn ploegmaat en ex-Italiaans kampioen Filippo Zana moest de strijd staken met maagklachten.