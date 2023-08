VIDEO. “Zeg gewoon dat je echt gesprint hebt”: Remco Evenepoel dolt met Kaden Groves nadat hij bonificatieseconden pakt

De rode trui weggeven? Niks van aan! Remco Evenepoel was er als de kippen bij om op 10 kilometer van de vijfde etappe in de Vuelta extra bonificatieseconden te pakken.

De mannen van UAE zaten klaar, net als die van Alpecin-Deceuninck, maar het was de topfavoriet voor de eindzege die de zes seconden pakte. Voor topsprinter Kaden Groves.

De beelden:

Achteraf zei Groves dat hij aanvankelijk had afgesproken om niet te sprinten, om geen energie te verspillen voor de slotsprint. “Maar ik zag dat ik toch wat punten kon pakken, dus koos ik om toch wat te sprokkelen als tweede achter Remco”, aldus de Australiër, die z’n tweede rit op rij won.

Achteraf kibbelden de twee hoofdrolspelers er nog over, waarbij Groves hetzelfde verhaal deed als tijdens het interview na de streep. “Zeg gewoon dat je echt gesprint hebt”, lachte Evenepoel.

“Ik wilde eigenlijk ervoor zorgen dat geen van de andere klassementsmannen seconden pakten”, aldus ploegmaat Casper Pedersen, die derde werd in de tussensprint.

“Maar plots zag ik Remco passeren en dan Kaden, waardoor de seconden allemaal weg waren. Het was een beetje een beslissing in het moment, maar het liep dus goed. Onderschat Remco z’n sprint ook niet, hij is echt supersnel. Er komen nog zware dagen aan, maar hier en daar seconden pakken kan nooit kwaad. Als Remco op hetzelfde niveau zit, dan kunnen deze seconden een rol spelen op het einde. Met elke seconden zijn we blij.”