VIDEO. Geraint Thomas kan niet lachen met idiote actie in het Vuelta-peloton: “Die vent is knettergek”

Hij is een van de outsiders voor de eindzege in de Vuelta, maar ook een begenadigd podcaster. Geraint Thomas liet zich na de vierde etappe helemaal gaan.

Aanleiding was het gevaarlijke gedrag in het peloton. “Het was echt een makkelijke etappe”, aldus de kopman van INEOS Grenadiers tegen ploegmakker Luke Rowe. “Maar die finale is dan echt verschrikkelijk, pure horror. Na de top van de laatste klim waren er fijne, brede wegen richting de finish, ware het niet dat ze als absolute idioten reden. Sommige teams vergeten simpelweg gewoon dat ze ook remmen hebben. Je hoeft niet voor de volle honderd procent het wiel van je ploegmaat te volgen, ook niet als er ergens een klein gaatje ontstaat. Je kan ook gewoon vijf seconden wachten tot de deur weer geopend wordt en je weer op het wiel zit.”

Tot overmaat van ramp was er een renner van Movistar die latere ritwinnaar Kaden Groves - bij de nek greep na een zwieper. “Groves maakte een bepaalde beweging richting die gast van Movistar. Toegegeven, het was niet de slimste actie. Maar zoiets gebeurt nu eenmaal in de laatste tien kilometer. Maar die kerel besloot gewoon om Groves bij de kraag te vatten en hem te duwen. En dat voor drie minuten lang! Ik zat er recht achter en dacht: Die vent is knettergek, die moet iets te veel cafeïne in zijn bloed hebben. Daarop besloot ik me ergens anders te plaatsen, want dat kon enkel aflopen met een valpartij.”

Het voorval:

De uithaal van Thomas (vanaf 3:26):