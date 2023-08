Twee twintigers in cel na gewelddadige diefstal van hoofdtelefoon van voetganger in Hasseltse fietstunnel

Twee twintigers die illegaal in ons land verblijven, zijn aangehouden voor de gewelddadige diefstal van een hoofdtelefoon in een fietstunnel in Hasselt. Tijdens de arrestatie dinsdagavond verzette de verdachte zich heftig waardoor een inspecteur verwondingen opliep aan hand en arm.

De inspecteur van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad is meerdere dagen arbeidsongeschikt door de opgelopen verwondingen. De bestolen voetganger bleef ongedeerd bij de diefstal van zijn hoofdtelefoon.

Dinsdagavond rond 22.45 uur liep een jongeman door de fietstunnel aan de Koning Boudewijnlaan in Hasselt. Daar werd hij met geweld beroofd. Twee mannen gingen lopen met zijn hoofdtelefoon. De opgeroepen politieploegen gingen meteen op zoek naar de daders. Hierbij werd ook een drone ingezet. De zoektocht leidde vrij snel tot resultaat. In de buurt van de tunnel werd een verdachte aangetroffen op het Koekerellenpad. De dader gedroeg zich erg weerspannig. Hierdoor raakte een agent gewond. De tweede verdachte werd later ingerekend in een hotelkamer in het centrum van Hasselt. De hoofdtelefoon van het slachtoffer lag in de omgeving. De man kreeg zijn hoofdtelefoon terug.

De twee verdachten van 25 en 27 jaar oud werden verhoord. Ze bleken illegaal in ons land te verblijven. Woensdag zijn ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Die plaatste hen onder aanhoudingsmandaat en hij liet het duo overbrengen naar de gevangenis.