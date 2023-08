Proces tegen advocaat van Mahsa Amini gestart in Iran

Mahsa Amini (22) stierf in september 2022 nadat ze door de zedenpolitie in Teheran was opgepakt omdat ze de strikte kledingsvoorschriften voor vrouwen had overtreden. — © AFP

De eerste zitting van het proces vond dinsdag plaats. Nikbakht wordt beschuldigd van propaganda-activiteiten tegen de Islamitische Republiek omdat hij met buitenlandse en lokale media heeft gesproken, onder meer over de dood van Amini.

De advocaat van Nikbakht pleitte de vrijspraak. Bij een veroordeling riskeert hij een gevangenisstraf van drie maanden tot één jaar.

De 22-jarige Mahsa Amini stierf in september 2022 nadat ze door de zedenpolitie in Teheran was opgepakt omdat ze de strikte kledingsvoorschriften voor vrouwen had overtreden. Sinds haar dood wordt het land overspoeld door protesten en manifestaties tegen het regime dat al sinds 1979 aan de macht is in Iran. De tegenreactie van het bestuur was zeer fors met verschillende agressies en arrestaties.