Idalia afgezwakt tot orkaan van tweede categorie, ruim 230.000 mensen in Florida zitten zonder stroom

Idalia is woensdagochtend rond acht uur (14 uur Belgische tijd) aan land gegaan aan de westkust van Florida als een orkaan van derde categorie. Inmiddels is de orkaan afgezwakt naar tweede categorie, met nog steeds windsnelheden tot 180 kilometer per uur.

Volgens CNN is Idalia de zwaarste storm in meer dan 125 jaar die aan land gaat in de regio Big Bend, ten zuiden van de hoofdstad Tallahassee. Meer dan 230.000 huishoudens zaten woensdagochtend zonder stroom, meldt CNN. Meer dan duizend vluchten werden geannuleerd of zijn vertraagd door het noodweer, vooral op de luchthaven van Tampa.

Gouverneur Ron DeSantis riep de inwoners van Florida eerder op de dag tijdens een persconferentie op om zich schrap te zetten voor de storm. “Breng je leven niet in gevaar en doe geen domme dingen”, zei hij. Minstens één persoon moest al gered worden door de hulpdiensten.

Idalia is de derde orkaan die in het afgelopen jaar aan land is gegaan in Florida. In september 2022 vielen meer dan 100 doden toen orkaan Ian aan land ging, in oktober 2022 ging orkaan Nicole aan land. Toen vielen nog eens vijf doden.

De haven van Port Canaveral heeft woensdag al het scheepvaartverkeer opgeschort, meldt CNN. De haven ligt aan de oostkust van Florida en ligt niet op de verwachte weg van de orkaan, maar de havenautoriteiten waarschuwen toch voor hevige wind.

Door het noodweer zijn zo’n 4.500 mensen genoodzaakt opvang te zoeken in shelters van het Rode Kruis. Verder werden ook zowat 4.000 gevangenen overgebracht naar andere faciliteiten waar ze beter beschermd zijn tegen de orkaan.

© Getty Images via AFP

© AFP