Ex-profrenner Tim (34) baat vanaf volgend jaar iconische Velodroom uit: “Moderniseren? We willen vooral de charme behouden”

Blankenberge

Hij reed grote rondes in Afrika, verdiende tot vier jaar geleden zijn geld als profrenner én is vanaf volgend jaar uitbater van De Lustige Velodroom. Tim Poriau (34) neemt de fakkel over van uitbater Thierry (57) en de familie Monbaliu, waar de iconische piste 90 jaar lang in goede handen was. Nostalgici kunnen op beide oren slapen. “De Velodroom moet vasthouden aan charme en gezelligheid”, zegt Tim.