Kettingbotsing met vier auto’s en tractor op Hasseltse Ring: geen gewonden

Op de Herckenrodesingel in Hasselt is woensdag rond 15.45 uur een kettingbotsing gebeurd. Er vielen geen gewonden. Wel zijn de betrokken voertuigen ernstig beschadigd doordat een zware tractor inreed op het traag verkeer.

© Tom Palmaers

Het landbouwvoertuig had de vertraging te laat opgemerkt en botste achter op een grijze BMW. Die werd tegen zijn voorligger geduwd en zo kwam het tot een kettingbotsing waarbij vier auto’s beschadigd raakten. Een van de betrokken bestuurders was directeur Ben Lambrechts van Hogeschool PXL. Ook hij bleef ongedeerd. “Gelukkig enkel blikschade. Mijn auto is vooral van achter ingedeukt”, zegt de PXL-directeur. “Morgen misschien wat nekpijn, maar dat zullen we morgen wel zien.”

Het ongeval gebeurde vlakbij de Carrefour op de Herckenrodesingel.

© Tom Palmaers

(maw)