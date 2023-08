Sven Pichal mag dan toch niet naar huis met enkelband na beroep van parket

Sven Pichal (44) krijgt dan toch geen enkelband. Het parket gaat in beroep tegen die beslissing, wat maakt dat de radiomaker nog minstens veertien dagen extra in de cel blijft. Een psychiater gaat Pichal en de vier andere verdachten onderzoeken.

Het Antwerpse parket tekent beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer. Dat is bevestigd aan onze redactie. Eerder op de dag had de raadkamervoorzitter beslist dat Pichal, verdacht van het bezit en het verspreiden van beelden van seksueel misbruik, een elektronische enkelband kreeg. Het parket gaat hiermee dus niet akkoord. Hierdoor moet de 44-jarige radiomaker nog minstens twee weken extra in de cel blijven. Dat blijkt uit een communiqué van het parket, woensdagnamiddag.

Het dossier van Pichal maakt deel uit van in totaal vijf lopende gerechtelijke onderzoeken naar de verspreiding en het bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen. “Het eerste onderzoek ging van start na een aangifte bij PZ Antwerpen over het delen van beelden van seksueel misbruik. Dat gebeurde begin augustus. Door de ernst van de feiten werd het parket Antwerpen daarvan meteen op de hoogte gebracht. Nog diezelfde avond werd dan ook een onderzoeksrechter aangesteld door de ernst van de feiten, de noodzaak om bewijselementen veilig te stellen en de enorme impact van deze feiten op slachtoffers. Elk beeld van een kind is een kind dat misbruikt is.”

Volgens het parket kon in de daaropvolgende dagen een eerste verdachte gearresteerd worden. “De 34-jarige man uit Antwerpen werd aangehouden door de onderzoeksrechter op 14 augustus. Vier dagen later heeft de raadkamer zijn aanhouding bevestigd. In de loop van het onderzoek werden verschillende mensen verhoord. Dat heeft geleid tot drie arrestaties van drie mannen van 35, 42 en 44 jaar, allen uit Antwerpen. De 42-jarige man werd vrijgelaten onder voorwaarden. De twee anderen werden op vrijdag 25 augustus aangehouden voor het bezit en het verspreiden van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.”

Sven Pichal werd vanochtend van Turnhout overgebracht naar het Vlinderpaleis in Antwerpen. — © BERT DE DEKEN

Enkelband niet aan orde

Het parket verzet zich dus tegen het elektronische toezicht van Pichal en de andere verdachte. Ze krijgen geen enkelband. De aangehouden radiopresentator moet terug naar de gevangenis van Turnhout, de plek waar de voorbije zes dagen doorbracht. Daar komen nu nog minstens 14 dagen extra bij. Tenzij de onderzoeksrechter in tussentijd anders beslist.

Het parket laat ook nog weten dat er intussen een psychiater werd aangesteld om Pichal en de andere verdachten te onderzoeken. Zijn advocaten reageerden voorlopig nog niet op het nieuws van zijn verlengde aanhouding achter tralies.