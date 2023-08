Sarah Puttemans na plotse verlamming achter het stuur: “Ik belde Viktor en mijn mama, maar kon bijna niet meer praten”

Puttemans - binnenkort te zien in Celebrity MasterChef Vlaanderen op Play4 - deelde haar verhaal al via haar Instagramprofiel, maar in haar jongste video neemt ze haar volgers mee terug naar het moment van de verlamming. “Ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik denk dat het één van de engste dingen uit mijn leven was”, klinkt het aangedaan vanop haar kamer op het ziekenhuis.

“Ik was aan het rijden met de auto, en plots werd het wazig in mijn hoofd. Ik draaide volledig weg en voelde mijn handen en benen niet meer. Ik heb gebeld naar Vik (Viktor Verhulst, haar vriend, red.) en mijn mama, maar ik kon bijna niet meer praten. Dus heb ik mijn auto aan de kant gezet de ambulance gebeld. Toen die er was, werd het alleen erger. Ik had superveel schrik, ik was aan het hyperventileren. Die vrouw die me wilde helpen begreep ook niet wat ik zei, ik was volledig van de wereld.”

Hersenscan

Na een nachtje in het ziekenhuis mocht Puttemans terug naar huis, maar ze liet haar camera twee dagen links liggen. “Ik voel me nog niet honderd procent terug goed in mijn lichaam, en was de afgelopen dagen zeer moe”, vertelt ze in het vervolg van de vlog. “Nu gaat het wel goed, maar ik vind het nog altijd raar om onder de mensen te komen. Dat had ik vroeger niet, maar ik moet me wellicht terug aanpassen omdat mijn lichaam in shock is geweest. Ik ga het voortaan wel rustiger aan doen, want dit is misschien wel een noodkreet geweest van mijn lichaam.

LEES OOK. De koelkast van Sarah Puttemans: “Ik kon niks in de keuken, door Masterchef improviseer ik graag met alles wat in de koelkast ligt”

De dag nadien liet ze een hersenscan nemen, blijkt nog. Het resultaat daarvan heeft ze nog niet, eerst moeten er nog wat testen gebeuren. Maar op het eerste gezicht zou de influencer een zware aanval van migraine hebben gehad. “Ik ben blij dat het maar dat is, maar natuurlijk moeten we de resultaten nog afwachten. Van migraine kan je ook hersenschade krijgen, ik moet in september nog twee scans doen. Ik ben al een beetje gerustgesteld, maar ik moet wel zwaardere medicatie nemen.” Aan het einde van de vlog belooft ze haar volgers op de hoogte te houden.