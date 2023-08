“Ze zijn fier als er zo’n zeldzame vogel op hun grond zit”: landbouwers in Westhoek dragen steentje bij aan recordjaar voor velduil

In Vlaanderen, en meer bepaald in de Westhoek, zijn dit jaar wel 35 jonge velduilen uitgevlogen. Een enorm succes voor de zeldzame vogel, en dat dankzij de bescherming door lokale landbouwers en de massale aanwezigheid van muizen.

Het zijn wonderlijke vogels, die velduilen. Nomaden zijn het, die rondtrekken over een gebied dat zich uitstrekt van Afrika tot Rusland. “Ze worden gelokt door de aanwezigheid van veldmuizen. En hoe die vogels dat weten, is nog altijd een raadsel, maar dit jaar waren er in de buurt van Lampernisse in de Westhoek veel veldmuizen”, zegt Dieter Coelembier van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het gevolg was dat er in april plots tientallen velduilen werden opgemerkt in de streek. En na lang en intensief zoeken in het gras vonden vrijwilligers elf nesten. Een enorm aantal, afgezet tegen andere jaren. “Meestal moeten we het in Vlaanderen doen met amper één à twee nesten”, zegt Coelembier.

(Lees verder onder de foto)

Zes velduilen kregen een rugzak met een zender, om hen te kunnen volgen. — © Koen Devos

Wegkruipen uit het nest

Het was het begin van een race tegen de klok, want de natuurbeschermers moesten er vervolgens voor zorgen dat de nesten niet werden weggemaaid door de lokale landbouwers. “Dat zijn moeilijke onderhandelingen, want het volstaat niet om een kleine zone rond het nest te beschermen”, klinkt het. “Het hele perceel moet wekenlang ongemaaid blijven. Anders dan bij andere weidevogels blijven die jonge velduilen niet in het ouderlijke nest. Om zich te beschermen tegen onder meer vossen kruipen ze kort na het uitbroeden vele tientallen meters weg van hun broers en zussen. Ze verstoppen zich apart in het gras, waar ze dan door hun ouders worden gevoed.”

Coelembier noemt de samenwerking met de lokale landbouwers dan ook uniek. “We merken dat ze vaak zelfs fier zijn omdat er zo’n zeldzame en aaibare vogel op hun grond genesteld zit. Bovendien kunnen we hen vergoeden voor de verloren inkomsten. Er is een subsidie voorzien van 500 euro per hectare, per gemiste maaibeurt. Dat helpt natuurlijk ook.”

En dus bleef het gras op veel percelen grasland in de Westhoek dit jaar opvallend lang ongemaaid, zodat wel 35 jonge velduilen het overleefden en konden uitvliegen. Waar ze nu naartoe gaan, is onduidelijk. Voorlopig toch nog, want het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft zes van de velduilen voorzien van een kleine rugzak met een zender. “Zo hopen we meer te ontdekken over hun trekgedrag.”