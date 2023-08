Pas 17 en al wereldtop, pistier Nolan Huysmans keert met twee WK-medailles terug uit Colombia: “Hierop kan ik verderbouwen”

Opwijkenaar Nolan Huysmans (17) toonde in Colombia dat hij tot de wereldtop behoort op de piste. Met twee Belgische records, een zilveren medaille in de kilometer en een bronzen medaille in de Teamsprint in de reiskoffer, keerde de eerstejaarsjunior tevreden terug uit het verre Cali.

Op het WK in het Colombiaanse Cali pakte junior Nolan Huysmans op de slotdag zwaar uit met zilver op de kilometer in een tijd van 1’01”657”’. Alleen de Australiër Tayte Ryan (1’00”748”’) reed sneller op het sprintnummer. “Gelukkig kon ik drie dagen recupereren, want de teamsprint werd al op de openingsdag betwist. Ik was wel ontzettend nerveus voor de start. Liefst 42 renners werden ingeschreven en enkel de top acht mocht naar de finale. Ik zat in de laatste reeks en ik merkte dat vele renners onder mijn besttijd zaten. Ik vertrok dan ook als een raket, maar verkeerde in het ongewisse over het resultaat. Dat bleek mee te vallen, want met een tijd van 1’01”136”’ verpulverde ik mijn Belgische record van het EK in Anadia met bijna een seconde, wat me de tweede tijd opleverde. Ook in de finale werd ik tweede na de Australische topfavoriet. Als eerstejaars kan ik hierop verderbouwen.”

Eerder veroverde Huysmans met België ook al brons in de teamsprint aan de zijde van Tjörven Mertens en Yeno Vingerhoets. “De teamsprint was nieuw voor mij. We trainden slechts vier weken samen, maar het stak goed in elkaar. Ik startte in derde positie om het af te maken met mijn snelheid en we plukten toch meteen de vruchten van die arbeid. In de kwalificaties lieten we de tweede tijd optekenen na China, wat ons ook een Belgisch record opleverde. In de eerste ronde vloerden we Spanje, maar we bleven steken op de derde tijd. Daardoor wachtte een duel met thuisland Colombia voor de derde plaats. We wisten dat we in een heksenketel zouden terechtkomen en dat bleek ook zo. We leken wel in een voetbalstadion beland met die enorme decibels, maar we klaarden de klus en plots waren het de Belgische supporters die we hoorden.”

Driedaagse van Aigle

Eind september trekt de renner van Avia-Rudyco-Janatrans naar Zwitserland voor de driedaagse van Aigle. “In Aigle zal ik het omnium betwisten en de ploegkoers. Het wordt een nieuwe confrontatie met de wereldtop. Ik blijf de piste en de weg combineren, maar soms moet je keuzes maken. Op de weg stel ik geen grote doelen meer dit jaar, al pik ik misschien nog wel enkele kermiskoersen mee.”

Intussen kreeg Nolan al navolging in het wielerpeloton met Marthe Eliano, de zus van zijn vriendin Hanne die vierde werd op het BK. “Marthe boekte al veel vooruitgang en wordt steeds sterker. Voorlopig rijdt ze enkel op de weg en nog niet op de piste. Ik geef haar weleens raad, want ze is net als andere familieleden ook een supporter van mij.”